Die legendäre Opernsängerin Montserrat Caballé ist tot (ein Song machte sie weltberühmt)

Die spanische Opernsängerin Montserrat Caballé ist im Alter von 85 Jahren in Barcelona gestorben. Das meldet die spanische Zeitung «El Mundo» online. Caballé hatte seit Jahren gesundheitliche Probleme. Bereits Mitte September wurde sie in ein Spital eingeliefert. Nun verstarb sie am Samstagmorgen, wie Krankenhausquellen bestätigten.

«Sie starb diese Nacht im Spital Sant Pau», sagte ein Spitalsprecher gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP. Die Trauerfeier findet am Sonntag statt, …