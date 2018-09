In Anlehnung an den Namen der Frau des Gründers.

4. Seit 2017 spielt SPAL in der italienischen Serie A. Der Name steht für Società Polisportiva Ars et Labor, was wiederum «Sportverein Geschicklichkeit und Arbeit» bedeutet. Aber in welcher Stadt ist SPAL zuhause?

Brescia

Modena

Foggia