Dieser Streit hat Millionen Menschen beschäftigt – jetzt ist er beendet (vielleicht)

Nun, vielleicht hast du noch nie etwas vom Beef zwischen Cardi B. und Nicki Minaj mitbekommen und liest in dieser Sekunde zum ersten Mal davon.

Hast du Ersteres angewählt, dann bist du alt geworden. Gut, älter werden wir alle. Item. Denn der Streit, ja das bedeutet Beef nämlich, zwischen den beiden US-Rapperinnen hat im vergangenen Jahr so ziemlich ganz Instagram in Bann gezogen. Nun wurde er von Nicki Minaj beendet. Also zumindest sagt sie das auf Twitter.

Halt, wer ist überhaupt …