Sport

Quiz

Alle wichtigen Transfers des Winters der europäischen Topligen



Bild: AP/AP

Die 16 Monaco-Transfers – und alle anderen, die du im Winter vielleicht verpasst hast

Das Transferfenster in den grossen europäischen Ligen ist seit gestern Abend geschlossen. Somit können sich die Teams bis Ende Saison nicht mehr weiter verstärken. Hast du einen Wechsel verpasst? Wir haben die Übersicht aller wichtigen Transfers.

In den fünf grossen europäischen Ligen in Deutschland, England, Italien, Spanien und Frankreich sind gestern die letzten Transfers über die Bühne.

Wir haben die Übersicht zu den Zu- und Abgängen aller grossen Klubs und den wichtigsten Wechseln.

Pass gut auf, am Schluss gibt es ein Quiz!

Bundesliga

Borussia Dortmund:

✅ Leonardo Balerdi, für 15.50 Mio. Euro von Boca Juniors

❌ Jeremy Toljan, per Leihe zu Celtic Glasgow

❌ Shinji Kagawa, per Leihe zu Besiktas Istanbul

❌ Sebastian Rode, per Leihe zu Eintracht Frankfurt

❌ Dzenis Burnic, per Leihe zu Dynamo Dresden

❌ Alexander Isak, per Leihe zu Willem II

Bayern München:

✅ Alphonso Davies, für 10 Mio. Euro von Vancouver

❌ Sandro Wagner, für 5 Mio. Euro zu Tianjiin Teda



RB Leipzip:

✅ Amadou Haidara, für 19 Mio. Euro von RB Salzburg

✅ Tyler Adams, ablösefrei von den NY Red Bulls

✅ Emile Smith Rowe, per Leihe von Arsenal U23



Bild: EPA/EPA

1899 Hoffenheim:

✅ Lucas Ribeiro, für 3 Mio. von EC Vitoria (Bra)

❌ Vincenzo Grifo, per Leihe an Freiburg

❌ Steven Zuber, per Leihe an Stuttgart

❌ Kevin Akpoguma, per Leihe an Hannover

❌ Gregor Kobel, per Leihe an Augsburg

❌ Havard Nordtveit, per Leihe an Fulham



Schalke 04:

✅ Rabbi Matondo, für 9 Mio. Euro von Man City U23

✅ Jeffrey Bruma, per Leihe von Wolfsburg

❌ Naldo, für 2 Mio. Euro zur AS Monaco

❌ Franco Di Santo, ablösefrei zu Rayo Vallecano

❌ Johannes Geis, zum 1. FC Köln

❌ Abdul Rahman Baba, Leih-Ende, geht zu Stade Reims



Eintracht Frankfurt:

✅ Tuta, für 1,8 Mio. Euro von Sao Paulo U20

✅ Sebastian Rode, per Leihe von Borussia Dortmund

✅ Martin Hinteregger, per Leihe von Augsburg

✅ Almamy Touré, von der AS Monaco

❌ Carlos Salcedo, für 8,8 Mio. Euro zu Tigres UANL

❌ Nicolai Müller, per Leihe zu Hannover 96

Premier League

Manchester City:

✅ Ante Palaversa, für 4,8 Mio. Euro von Hajduk Split

❌ Brahim Diaz, für 17 Mio. Euro zu Real Madrid



Tottenham Hotspur:

❌ Mousa Dembélé, für 12,45 Mio. Euro zu Guangzhou

❌ Georges-Kevin N'Koudou, per Leihe zu Monaco



Liverpool:

❌ Dominic Solanke, für 21,20 Mio. Euro zu Bournemouth

❌ Nathaniel Clyne, per Leihe zu Bournemouth

❌ Lazar Markovic, ablösefrei zu Fulham



Chelsea:

✅ Gonzalo Higuain, per Leihe von Juventus Turin

❌ Cesc Fabregas, zur AS Monaco

❌ Alvaro Morata, per Leihe zu Atlético Madrid

❌ Victor Moses, per Leihe zu Fenerbahce



Arsenal:

✅ Denis Suarez, per Leihe vom FC Barcelona



Bild: AP/AP

Leicester City:

✅ Youri Tielemans, per Leihe von Monaco

❌ Vicente Iborra, für 10 Mio. Euro zu Villarreal

❌ Adrien Silva, per Leihe zu Monaco



Newcastle United:

✅ Miguel Almiron, für 24 Mio. Euro von Atlanta United



Crystal Palace:

✅ Michy Batshuayi, per Leihe von Chelsea



West Ham:

✅ Samir Nasri, war vereinslos



FC Southampton:

❌ Manolo Gabbiadini, für 12 Mio. Euro zu Sampdoria

❌ Cedric Soares, per Leihe zu Inter Mailand



Wolverhampton:

✅ Jonny Castro, für 20,5 Mio. Euro von Atlético Madrid



FC Fulham:

✅ Ryan Babel, für 2 Mio. Euro von Besiktas

✅ Lazar Markovic, ablösefrei von Liverpool

✅ Havard Nordtveit, per Leihe von Hoffenheim



FC Burnley:

✅ Peter Crouch, von Stoke City

Serie A

Juventus Turin:

✅ Martin Caceres, per Leihe von Lazio Rom

❌ Medhi Benatia, für 8 Mio. Euro zu Al Duhail



AC Milan:

✅ Krzysztof Piatek, für 35 Mio. Euro vom FC Genua

✅ Lucas Paqueta, für 35 Mio. Euro von Flamengo

❌ Gonzalo Higuain, vorzeitiges Leih-Ende

Bild: EPA/ANSA

Inter Mailand:

✅ Andrew Gravillon, für 7,5 Mio. Euro von Pescara

✅ Cédric Soares, per Leihe von Southampton



US Sassuolo:

❌ Kevin-Prince Boateng, per Leihe zum FC Barcelona



FC Empoli:

✅ Dimitri Oberlin, per Leihe vom FC Basel

❌ Joel Untersee, per Leihe zum FC Zürich

Primera Division

FC Barcelona:

✅ Jeison Murillo, per Leihe von Valencia

✅ Kevin-Prince Boateng, per Leihe von Sassuolo

✅ Jean-Clair Tobido, vom FC Toulouse

❌ Paulinho, für 42 Mio. Euro zu Guangzhou Evergrande

❌ Denis Suarez, per Leihe zum FC Arsenal

❌ Munir El-Haddadi, für 1,05 Mio. Euro zum FC Sevilla

Real Madrid:

✅ Brahim Diaz, für 17 Mio. Euro von Manchester City

❌ Kiko Casilla, ablösefrei zu Leeds United



Atlético Madrid:

✅ Alvaro Morata, per Leihe von Chelsea

❌ Jonny Castro, für 20,50 Mio. Euro zu Wolverhampton



Bild: EPA/EFE

FC Valencia:

❌ Jeison Murillo, per Leihe zum FC Barcelona

❌ Michy Batshuayi, Leih-Ende

❌ Gelson Martins, per Leihe zur AS Monaco



UD Levante:

❌ Armando Sadiku, zum FC Lugano



Ligue 1

Paris St-Germain:

✅ Leandro Paredes, für 40 Mio. Euro von Zenit St.Petersburg

❌ Yacine Adli, für 5,5 Mio. Euro zu Bordeaux

❌ Jesé, per Leihe zu Betis Sevilla

❌ Timothy Weah, per Leihe zu Celtic Glasgow



AS Monaco:

✅ Fodé Ballo-Touré, für 11 Mio. Euro von Lille

✅ Naldo, für 2 Mio. Euro von Schalke

✅ Gelson Martins, per Leihe von Atlético Madrid

✅ Adrien Silva, per Leihe von Leicester City

✅ William Vainqueur, per Leihe von Antalyaspor

✅ Georges-Kevin N'Koudou, per Leihe von Tottenham

✅ Cesc Fabregas, von Chelsea

✅ Carlos Vinicius, per Leihe von Napoli

❌ Antonio Barreca, per Leihe an Newcastle

❌ Adama Traoré, per Leihe an Cercle Brügge

❌ Loic Badiashile, per Leihe an Stade Rennes

❌ Youssef Ait Bennasser, per Leihe an St. Étienne

❌ Almamy Touré, zu Frankfurt

❌ Youri Tielemans, per Leihe zu Leicester City

❌ Samuel Grandsir, per Leihe zu Strassbourg

❌ Pelé, per Leihe zu Nottingham Forrest

Bild: EPA/EPA

Olympique Marseille:

✅ Mario Balotelli, ablösefrei von Nizza

❌ Konstantinos Mitroglu, per Leihe zu Galatasaray



Stade Rennes

✅ Souleyman Doumbia, für 3 Mio. Euro von GC



Eine Übersicht zur Super League haben wir bewusst noch nicht gemacht, da das Transferfenster in der Schweiz noch bis zum 15. Februar geöffnet hat.

Alle Daten von transfermarkt.ch

Die jährlich höchsten Transfersummen im Fussball seit 1980

Fussballtalente So protzt Barcelonas 15-jähriger Xavi von morgen auf Instagram Link zum Artikel Diese 30 Sturm-Talente musst du 2018 auf dem Radar haben – auch zwei Schweizer sind dabei Link zum Artikel Woher der FC Basel seine Talente holt und wie er auch Spätgeborenen ihre Chance gibt Link zum Artikel 15 Wunderkinder des Weltfussballs und was aus ihnen geworden ist Link zum Artikel Der erste Schritt zum Fussball-Profi: So wählen die Topklubs die jüngsten Talente aus Link zum Artikel Sie waren vor 10 Jahren unsere grössten Hoffnungen – das wurde aus ihnen Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter