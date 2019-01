Sport

Quiz

Slalom oder Abfahrt? Welche Ski-Disziplin zu dir passt



Slalom-Crack oder Abfahrts-Held? Finde heraus, welche Ski-Disziplin perfekt zu dir passt!

Der Januar ist der Monat der grossen Skirennen: Chuenisbärgli in Adelboden, Lauberhorn in Wengen, Hahnenkamm in Kitzbühel, Nightrace in Schladming. Welches Rennen wäre für dich perfekt?

1. Wie ist dein Zustand, wenn du in den Skiferien vom Ausgang nach Hause gehst? AP Nüchtern, ich geh ja am nächsten Tag wieder auf die Piste. Ich habe maximal ein kleines Damenrüüschli. Sagen wir's so: Ich könnte noch Auto fahren, dürfte aber ganz sicher nicht mehr. Wieder besser, aber zwischendurch ging's mir wirklich richtig dreckig. Total blau, komplett dicht. Skiferien halt! Nach Hause?! Nur nach Hause geh'n wir nicht! 2. Welchen Wintersport magst du sonst noch? NordicFocus Biathlon AP/AP Rodeln EPA/EPA Shorttrack Getty Images Europe Skispringen EPA/EPA Eisschnelllauf AP/AP Schneeballschlacht 3. Wie ist dein Umgang mit Geld? KEYSTONE Ich spare fast so wie ein Eichhörnchen vor dem Winter Nüsse. Mal so, mal so – manchmal sparsam, dann wieder weniger. «Klotzen, nicht kleckern» ist mein Motto. Ich bin gönnerhaft, denn jemand muss ja die Wirtschaft ankurbeln. Ich schaue nicht aufs Portemonnaie, aber nur weil ich mich im Griff habe. Kommt drauf an, ob ich nicht schon wieder mein Portemonnaie zu Hause vergessen habe … 4. Wie kommst du von Zuhause ins Skigebiet? X00198 Smart X90040 Toyota Prius KEYSTONE Taxi X00493 Audi Quattro EPA/EPA Hummer KEYSTONE Mobility-Auto 5. En Guete! Wie magst du den Döner? Mit alles und viel scharf Mit scharf, ohne Zwiebeln Mit bitzli scharf Mit ohne scharf Vegan Flüssig 6. Welcher dieser Nicht-Schweizer ist dein ewiger Ski-Held? AP Ingemar Stenmark EPA Alberto Tomba X00360 Bode Miller AP Hermann Maier X00360 Aksel Svindal KEYSTONE Kristian Ghedina 7. Welcher Song muss dabei sein, wenn du dich für die Piste bereit machst? Vreni Schneider: «Ä Kafi am Pistenrand» AC/DC: «Highway To Hell» Bligg: «Rosalie» Gotthard: «Homerun» Andreas Gabalier: «I sing a Lied für di» EPA PA Ludwig van Beethoven: «9. Symphonie» 8. Womit wärmst du dich auf, wenn dir kalt ist? EPA Lindenblütentee Orangenpunsch Ovomaltine Glühwein Rumpunsch Jagertee 9. Die letzte Talabfahrt ist vorbei, jetzt geht's von der einen Piste auf die andere Piste. Wie gehst du beim Flirten ans Werk? Indem ich auf den Tischen tanze wie ein Wahnsinniger. Meine Einstellung: Je dümmer ich tue, desto eher steht er/sie auf mich! Ich hole Sartre aus der Tasche, ziehe mich in eine Ecke des Lokals zurück und lese. Die stehen bestimmt auf Intellektuelle, hat ja sonst nur Spinner hier! Ich stelle mich als Verwandte/r von Didier Cuche vor und hauche ihm/ihr ins Ohr, dass er/sie es mit mir nicht besser könne, dafür länger. Wie ein Fischer: Die Rute auswerfen und wenn er/sie angebissen hat, lasse ich ihn/sie noch ein wenig zappeln, bis ich ihn/sie an Land ziehe. «Kurz, aber heftig», ist mein Motto. Mir ist klar, dass ich dabei etwas riskieren muss, aber die nächste Chance kommt ja schnell wieder. Ich verrate hier doch nicht meine Tricks! Nur soviel: Zu fragen, ob man Feuer habe, ist in Zeiten des Rauchverbots nicht mehr so Erfolg versprechend wie früher. 10. Wie bereitest du dich eigentlich auf die Ski-Saison vor, wenn du an der Chilbi bist? KEYSTONE Sutton Auf dem Riesenrad KEYSTONE Am Box-Kasten Getty Images Europe Auf der Achterbahn KEYSTONE Auf dem Autoscooter KEYSTONE Auf der Geisterbahn KEYSTONE Auf allen Bahnen, auf denen man simulieren kann, wie es einem trümmlig wird Resultat

(Dieser Psychotest wurde erstmals im Herbst 2014 publiziert.)

