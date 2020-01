Sport

Quiz

Bundesliga-Quiz: Wie gut kennst du den Herbstmeister RB Leipzig?



Wer im Quiz über Bundesliga-Leader Leipzig nicht 7 Punkte holt, muss ein Red Bull trinken

Heute beginnt mit der Partie Schalke gegen Gladbach die Rückrunde der Bundesliga. RB Leipzig nimmt sie als Herbstmeister in Angriff. Ist der «Dosenklub» reif, um im Sommer erstmals die Schale in die Höhe zu stemmen? Das ist unklar. Klar wird dafür in diesem Quiz, wie gut du RB Leipzig kennst.

Quiz 1. Simple Frage zum Einstieg: Wofür steht das Kürzel RB? Bongarts Ist doch klar: RB heisst Red Bull. Alles ausser Red Bull würde mich überraschen. Red Bull, denen gehört der Klub ja schliesslich. RasenBallsport, das liegt doch auf der Hand. 2. Wo liegt Leipzig eigentlich? 3. Als Red Bull in den deutschen Fussball einstieg, übernahm man die Lizenz eines Fünftligisten, um nicht ganz unten starten zu müssen. RB Leipzig entstand aus … … dem KSV Baunatal. … dem SSV Markranstädt. … der FSV Budissa Bautzen. … dem 1. FC Lokomotive Leipzig. 4. Wer singt am Ballermann, dass Leipzig-Stürmer Imo Werner kein Urensohn ist? Shutterstock Mickie Krause Jürgen Drews Peter Wackel Ikke Hüftgold 5. Mit Red Bull Salzburg hat RB Leipzig laut der UEFA nichts zu tun, weshalb die beiden Klubs im Europacup schon aufeinandertrafen. Wie viele Spieler wechselten von Salzburg nach Leipzig? APA 4 8 12 16 6. Sicher kennst du den Trainer von RB Leipzig. Es ist: Ralf Rangnick Thomas Tuchel Julian Nagelsmann Markus Weinzierl 7. Wer ist mit 239 Einsätzen für RB Leipzig der Rekordspieler des Vereins? Yussuf Poulsen Marcel Sabitzer Emil Forsberg Willi Orban 8. In der ewigen Bundesliga-Tabelle liegt Leipzig weit hinten, weil es noch nicht lange dabei ist. Der Punkteschnitt von 1,87 Punkten pro Spiel ist aber beeindruckend. Wie viele Klubs sind besser? EPA Keiner 1 2 5 9. Der Herr der Dosen: Dietrich Mateschitz. 1987 führte der Österreicher Red Bull ein, es ist der meistverkaufte Energy-Drink der Welt. Wie kam er darauf? EPA APA Er bemerkte auf einer Reise nach Tansania, wie Eingeborene den Saft einer Schlingpflanze tranken und danach zwei Tage und Nächte wach blieben. Der Wirkstoff bildet die Grundlage von Red Bull. Er stellte auf einer Reise in Thailand fest, wie ein Getränk ihm half, den Jetlag besser zu verkraften. Er kaufte das Rezept, modifizierte es und brachte Red Bull auf den Markt. Er hatte Verbindungen zur Sowjetarmee, die in den Bergen Usbekistans mit seltenen (manche behaupten: leicht radioaktiven) Pflanzen experimentierten. Auf Umwegen gelangte er an die Tinktur, welche den Soldaten half, wach zu bleiben. Er beobachtete, wie die Männer eines peruanischen Stammes sich getrocknetes Rinder-Sperma unter die Oberlippen schoben und davon high wurden. Aus der entscheidenden Substanz kristallisierte er den Energydrink heraus. 10. Welcher ehemalige Schweizer Nationaltorhüter wechselte zu RB Leipzig, als es in der viertklassigen Regionalliga spielte, blieb dort und bestritt zum Abschluss der Karriere eine Partie in der Bundesliga? KEYSTONE Diego Benaglio Yvon Mvogo Fabio Coltorti Marwin Hitz

Abonniere unseren Newsletter