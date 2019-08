Netflix bringt 10 Filme in die Kinos – und die hören sich grossartig an

Während Disney in den Streaming-Markt drängt, geht Netflix plötzlich den umgekehrten Weg und bringt zehn seiner Filme USA-weit in die Kinos. Teilweise werden die Produktionen einen ganzen Monat in den Lichtspielhäusern zu sehen sein, bevor sie dann auch online verfügbar werden.

Schaut man sich die angekündigten Titel an, staunt man nicht schlecht, denn zumindest in der Theorie hören sich die Filme nach ziemlich hochkarätigen Streifen an. In unserer Übersicht erfährst du alles Wichtige, was …