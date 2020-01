Sport

Quiz für Ski-Fans: Wie bereit bist du fürs Weltcup-Weekend in Adelboden?



Wie bereit bist du für das Ski-Weekend in Adelboden?

Am Samstag und Sonntag gastiert der Ski-Weltcup im Berner Oberland. In Adelboden tragen die Männer einen Riesenslalom und einen Slalom aus. Du bist zwar kaum am Start – dafür kannst du schon jetzt in diesem Quiz brillieren.

Quiz 1. Wie heisst der Berg, auf dessen Hängen sich die Weltcup-Piste von Adelboden befindet? KEYSTONE Hahnenmoos Lauberhorn Chuenisbärgli Engstligen 2. Wer ist der Rekordsieger in Adelboden (Slalom und Riesenslalom)? AP/AP Pirmin Zurbriggen Michael von Grünigen Ingemar Stenmark Marcel Hirscher 3. Es ist schon einige Jahre her, seit in Adelboden ein Einheimischer gewonnen hat. Wer war es? KEYSTONE Dani Albrecht Marc Berthod Didier Cuche Didier Défago 4. Wer kommt eigentlich aus Adelboden? KEYSTONE Gölä Trauffer Polo Hofer Vogel-Lisi 5. Der erste Sieger am Chuenisbärgli war 1958 der Schweizer Roger Staub. Welche Aussage über ihn ist erfunden? PHOTOPRESS-ARCHIV Staub wurde mit dem EHC Arosa Schweizer Eishockey-Meister. Staub wurde 1960 in Squaw Valley Olympiasieger im Riesenslalom. Staub entwickelte eine Mütze, die nur zwei Löcher für die Augen hat. Staub sass nach seiner Ski-Karriere 24 Jahre im Nationalrat. 6. Mit welchem Skigebiet ist Adelboden verbunden? KEYSTONE Lenk Grindelwald Leukerbad Gstaad 7. Aus Adelboden kamen schon bekannte Skirennfahrer wie Hans Pieren oder Marlies Oester (Bild). Und auch eine Abfahrts-Weltmeisterin, nämlich … KEYSTONE Annerösli Zryd Marie-Theres Nadig Maria Walliser Michela Figini 8. Adelboden ist zwar klein und abgelegen, doch eine dieser Organisationen hat dort ihren Sitz. Welche? KEYSTONE Weltverband der Pfadfinderinnen (WAGGGS) Weltfechtverband (FIE) Weltverband der Briefmarkensammler (FIP) Internationale Organisation der Linkshänder (ILHO) 9. Hier sehen wir Adelbodens anderes Wahrzeichen nebst den Weltcup-Rennen. Nämlich … KEYSTONE … den Rosenlauigletscher. … den Gemmipass. … die Engstligenalp. … die Schrattenfluh.

