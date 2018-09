Sport

Logisches Rätsel: Löst du es in unter 10 Minuten?



Die Schlauen auf der Redaktion lösen dieses logische Rätsel in unter 10 Minuten – und du?

Das Rätsel

Das Rätsel ist schnell erklärt. Es gibt 7 Nationalteams, alle werden von einem anderem Schiedsrichter gepfiffen, treten in unterschiedlichen Formationen an und spielen an verschiedenen Wochentagen.

Deine Aufgabe: Fülle die komplette Vorlage mit allen zugeteilten Schiedsrichtern, Formationen und Wochentagen aus.

Die Vorlage

Die Hinweise

Willst du das Rätsel gegen die Zeit spielen und einen Rekord aufstellen? Dann lass' die Uhr laufen, sobald du beginnst, die Hinweise zu lesen. Viel Erfolg!

1. Spanien wird defensiv im 5-3-2 spielen, gepfiffen wird ihre Partie von Viktor Kassai, weil Cüneyt Cakir für ein anderes Spiel aufgeboten wurde.

2. Die Mannschaft, die im 4-3-3 antritt, hat als Schiedsrichter Milorad Mazic erhalten. Es handelt dabei mit Sicherheit nicht um Italien.

3. Die Mannschaft, die im 5-4-1 antritt, spielt am Donnerstag. Alireza Faghani wird die Partie vom Sonntag leiten.

4. Belgien freut sich auf den Unparteiischen Sergei Karasev.

5. Die Franzosen überlassen das 4-4-2 lieber einer anderen Nation und werden am Mittwoch im 3-5-2 antreten.

6. Deutschland wird sich für das 3-4-3 entscheiden und von Nestor Pitana gepfiffen.

7. Die Schweiz darf sich auf Schiri Björn Kuipers freuen und wird wie gewohnt im 4-2-3-1 antreten.

8. Weil sie lernen sollen, mit dem VAR umzugehen, müssen Björn Kuipers, Nestor Pitana und Viktor Kassai noch diverse Kurse belegen und können an folgenden Tagen keine Spiele leiten:

Björn Kuipers: Montag, Dienstag und Freitag

Nestor Pitana: Montag

Viktor Kassai: Montag und Dienstag

Die Lösung

Hier geht es zum Original-Rätsel auf raetselstunde.de

