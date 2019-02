«Seit 21 Jahren haben wir auf einen Titel gewartet» – EV Zug enthront Rappi als Cupsieger

CUPSIEGER 2019! Wir sind stolz auf euch Jungs! Danke allen Fans für die tolle Unterstützung in Rappi und in der BOSSARD Arena. Weiter geht‘s in der BOSSARD Arena mit Mannschaftsempfang, Live-Musik und Fest! #EVZ #SIHC pic.twitter.com/RnSw4ZNGEr