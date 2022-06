Video: watson

Fan mit Federer-Tattoo trifft im Restaurant sein Idol

Der Brasilianer Igor Santos entdeckt in einem Restaurant sein Idol, Roger Federer. Er ruft ihm zu, um ihm sein Fan-Tattoo zu zeigen. Darauf zu sehen ist eines von Federers Zitaten: «There is no way around the hard work, embrace it». Federers Reaktion auf das Fan-Tattoo im Video.