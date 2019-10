Sport

Rugby

Rugby-WM: Australien und England erfüllen die Pflichten souverän



Australien erfüllt die Pflicht gegen Uruguay, England schlägt Argentinien souverän

Australien – Uruguay 45:10

In einer überzeugenden Vorstellung hat Australien Uruguay besiegt. Die Wallabies erzielten sieben Tries, für je zwei davon waren der spätere «Man of the Match» Tevita Kuridrani und Dane Haylett-Petty verantwortlich.

Bild: AP

England – Argentinien 39:10

Auch die Engländer erfüllten die Pflicht gegen einen Underdog. Eine beruhigende 15:3-Führung liess dann auch keine Zweifel offen, in welche Richtung sich dieses Spiel entwicklen würde. Die Tries gelangen Jonny May, Elliot Daly und Ben Youngs.

Für Aufsehen auf argentinischer Seite sorgten Tomas Lavanini, der für ein High Tackle gegen Owen Farrell mit der roten Karte bestraft wurde, und Matias Moroni dank seinem späten Trost-Try.

Japan – Samoa

Beginnt um 12.30 Uhr.

(bal)