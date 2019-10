Der wohl kaputteste Pokal der Welt muss beim Feiern hinter Glas bleiben

Wann kann die Schweiz erstmals an einer Rugby-WM teilnehmen?

Die Rugby-WM in Japan ist ein Grossereignis auf der Suche nach einem breiteren Teilnehmerfeld. In der Warteschlaufe befindet sich unter anderem die Schweiz.

Auf den ersten Blick ist die ganz grosse Rugby-Welt gar nicht so weit von der Schweiz entfernt. Nicht in Kilometern: In Frankreich schauen sich über zwölf Millionen TV-Zuschauer die wichtigsten Spiele ihrer Nationalmannschaft an. Und auch nicht in Weltranglisten-Positionen: Die Schweiz belegt den 30. Rang und ist damit nur zehn Plätze schlechter klassiert als der WM-Teilnehmer Russland.

Und doch ist alles ein wenig komplizierter. Rugby tut sich mehr als andere Sportarten schwer, sich über sein …