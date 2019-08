Sport

Schaun mer mal

Cristiano Ronaldos neuste TV-Werbung aus Singapur ist zum totlachen



Ronaldos neuste TV-Werbung aus Singapur ist einfach nur 🙊

Man denkt sich ja, dass Cristiano Ronaldo eigentlich mehr als genug Geld hat. Aber was heisst schon «genug»? Es geht doch immer noch ein bisschen! Und so entstehen dann halt eben Werbespots wie dieser für eine Shopping-App in Singapur:

Längst Kult ist eine andere Werbung, für die sich CR7 in Asien einst hergab. Mit diesem Ding strafft der Portugiese seither täglich seine Gesichtsmuskeln:

(ram)

