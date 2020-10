Sport

Schaun mer mal

Die Strafe, die keine ist – Geisterspiel hilft Trainer nach Platzverweis



Bild: keystone

Die Strafe, die keine ist – Geisterspiel hilft Trainer nach Platzverweis

Beim 2:0-Sieg von Hoffenheim in der Europa League gegen Roter Stern Belgrad ereignet sich die entscheidende Szene in der 64. Minute. Kevin Akpoguma erobert im Mittelfeld den Ball, Hoffenheim stürmt auf das serbische Tor und Christoph Baumgartner erzielt das 1:0.

Zu viel für Belgrads Trainer. Dejan Stankovic, einst gefeierter Verteidiger bei Inter Mailand, rastet wegen der Szene mit Akpoguma aus. Für ihn ein klares Foul. Und das sagt er dem Schiedsrichter mit solcher Ausdauer und Deutlichkeit, dass der ihm zuerst Gelb zeigt und anschliessend auch Rot.

Bild: keystone

Stankovic muss auf die Tribüne – und coacht von da aus weiter. Da keine Zuschauer da sind, muss er einfach ein bisschen lauter rufen, um gehört zu werden. Diese Strafe ist für die Katz.

Möglicherweise drohen dem Trainer aber noch nachträgliche Sanktionen. Laut dem Schiedsrichter-Podcast Collinas Erben hätte er sich nach dem Platzverweis nicht auf der Tribüne, sondern nur im Innenraum des Stadions aufhalten dürfen.

Die Tribüne gehört halt nicht zum Innenraum. Es ist der übliche Aufenthaltsort für Teamoffizielle, wenn sie von der Bank gewiesen werden. (af) — Collinas Erben (@CollinasErben) October 22, 2020

Das Coaching ist nach dem Innenraumverweis grundsätzlich nicht gestattet, auch nicht auf indirekte Weise. Aber eben auch nur ein Fall für eine (weitere) nachträgliche Sanktionierung. — Collinas Erben (@CollinasErben) October 22, 2020

Den Deckel macht in Sinsheim ein in der Schweiz alter Bekannter drauf. Munas Dabbur, einst als GC-Stürmer Torschützenkönig der Super League, trifft in der Nachspielzeit zum 2:0-Endstand. (ram)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Rolls-Royce-Entwürfe von Kindern Corona-Hotspot Wallis: So erleben die Leute in Brig den Mini-Lockdown Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter

0 Kommentare Zum Login Dein Kommentar 0 / 600 Hier gehts zu den Kommentarregeln