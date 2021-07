Sport

Tokio 2020: Mountainbike-Star Mathieu van der Poel erklärt seinen Sturz



Bild: imago images/Pro Shots

«Wusste nicht, dass die Rampe fehlt» – Mountainbike-Star van der Poel erklärt seinen Sturz

Es war der grosse Schockmoment früh im Mountainbike-Rennen der Männer an den Olympischen Spielen in Tokio: Topfavorit Mathieu van der Poel aus den Niederlanden stürzte in der ersten Runde bei einem Sprung, verlor viel Zeit und musste am Ende das Rennen frühzeitig aufgeben.

Video: SRF

Beim Sprung über einige grössere Felsbrocken hatte der 26-Jährige zu viel Vorlage und überschlug sich danach heftig. Mittlerweile ist auch klar, warum das passierte. Wie van der Poels Trainer Gerben de Knegt und später auch der Fahrer selbst auf Twitter erklärten, hätte es bei der Besichtigung des Kurses an dieser Stelle noch eine Holzrampe gehabt. Diese sei allerdings für das Rennen wieder entfernt worden. «Das war mir nicht bewusst», erklärte van der Poel

Ik was niet op de hoogte, die plank lag er tijdens de verkenning wel. Enkel meegekregen dat hij op het testevent was weggehaald pic.twitter.com/0kf3PFg7OU — Mathieu Van der Poel (@mathieuvdpoel) July 26, 2021

Nach dem Sturz van der Poels gewann der Brite Thomas Pitcock Gold vor dem Schweizer Mathias Flückiger und dem Spanier David Valero. Nino Schurter musste sich mit dem bitteren vierten Platz begnügen. (abu)

