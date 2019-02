Sport

Schaun mer mal

Video: Roger Federer gratuliert Lindsey Vonn zu deren Karriere



Hier gratuliert ein «GOAT» dem anderen zu einer grossartigen Karriere

Im Sport hat der Begriff «GOAT» nichts mit einer Ziege zu tun, sondern steht für «greatest of all time» – Grösster aller Zeiten. Roger Federer wird von seinen Fans oft als GOAT bezeichnet, doch auch bei Lindsey Vonn, die den Skisport geprägt hat wie bislang noch kaum eine andere Frau, ist er durchaus angebracht. Vonn hat ihre Karriere heute mit der Bronzemedaille in der WM-Abfahrt von Are beendet. Und Federer hat ihr über das Westschweizer Fernsehen eine kurze Grussbotschaft zukommen lassen.

Der Tennisstar gratuliert ihr zu einer grossartigen Karriere und erzählt, dass er beim schrecklichen Sturz Vonns im Super-G vor dem TV mitgelitten hat. Vonn, sichtlich aufgeregt über das Video, bedankt sich und gibt zurück: «Ich komme nach Wimbledon in diesem Sommer. Dann will ich eine gute Leistung sehen. Ich liebe dich!»

(abu)

