Philippe Gilbert stürzt bei der Tour de France 2018



bild: eurosport

Bei diesem fürchterlichen Sturz hat Philippe Gilbert alle Schutzengel auf seiner Seite

Ex-Weltmeister Philippe Gilbert liegt in der 16. Etappe der Tour de France solo in Führung, als er den Col de Portet d'Aspet hinunter rast. In hohem Tempo steuert der 36-jährige Belgier eine Kurve falsch an und kann einen Sturz nicht mehr verhindern. Den Fernseh-Zuschauern stockt der Atem, als Gilbert kopfvoran über ein Mäuerchen stürzt:

Nach bangen Augenblicken die Entwarnung: Gilbert hat sich nicht gravierend verletzt und kann das Rennen sogar wieder aufnehmen. Im Kampf um den Etappensieg spielt er verständlicherweise keine Rolle mehr – doch eine Art Gewinner ist Philippe Gilbert heute nach dem Ausgang dieses Sturzes trotzdem.

🏁 - 55 km

All good for @PhilippeGilbert 👍

Tout va bien pour Philippe Gilbert, ouf ! 👍#TDF2018 pic.twitter.com/tAReASJejO — Le Tour de France (@LeTour) 24. Juli 2018

Der Col de Portet-d'Aspet hat in der Tour-Geschichte einen traurigen Platz. Als das Feld 1995 den Pyrenäen-Pass hinunterfährt, verunglückt Fabio Casartelli, der Olympiasieger von 1992, tödlich. Einige Stunden, nachdem er mit dem Kopf aufgeschlagen hatte, erlag er im Spital seinen Verletzungen. (ram)

