Schaun mer mal

Traumkonter! Servette-Tor geht um die Welt



Servette-Traumtor geht um die Welt – auch Franck Ribéry und Douglas Costa gefällt das

Es war der perfekte Konter, Highspeed-Fussball vom Feinsten: Die Balleroberung in der eigenen Platzhälfte, ein Tunnel, dann sieben Stationen mit höchstens zwei Ballberührungen und schon zappelte der Ball im Netz. Das zweite Tor von Challenge-Ligist Servette beim 3:0-Sieg gegen Schaffhausen durch Sébastien Wüthrich war wahrlich eine Augenweide.

Die Swiss Football League stellt das Video des Traumtors am Montag auf Twitter – und sofort verbreitet es sich in Windeseile im Netz. Alleine auf der Instagram-Seite von «433» wurde das Video bisher 3,8 Millionen Mal angeklickt. Gefallen hat der Treffer auch Juve-Flügel Douglas Costa und Bayern-Wirbelwind Franck Ribéry, wie Servette erfreut feststellt. Die beiden wären wohl auch gerne in die Traum-Kombination involviert gewesen ... (pre)

