Sport

Schaun mer mal

Penalty, Eigentor, Goalie-Flop – die Nations League in der Karibik



Penalty, Eigentor, Goalie-Flop – willkommen zur Nations League in der Karibik!

Die gute Nachricht: Die Fussball-Nationalmannschaft der Britischen Jungferninseln kratzt an den Top 200 der Welt.

Die schlechte Nachricht: Die Weltrangliste führt nur 210 Teams. Die Britischen Jungferninseln belegen aktuell Platz 203.

Am Sonntag hätten die notorischen Verlierer von den Karibik-Inseln im Osten der Dominikanischen Republik beinahe wieder einmal etwas zu feiern gehabt. In der Gruppe C der CONCACAF Nations League führten die Kicker von den Britischen Jungferninseln gegen Bonaire (kein FIFA-Mitglied) bis zur 88. Minute mit 3:1. Doch dann kassierten sie noch drei Treffer, darunter ein Eigentor, und verloren 3:4. Das Niveau des Spiels war angesichts der Kurzzusammenfassung wohl ähnlich hochstehend wie das Ambiente im Stadion von Basseterre:

Einen Volksaufstand wird es im Land, das von rund 30'000 Menschen bewohnt wird, dennoch nicht geben. Schliesslich sind fussballerische Erfolge praktisch inexistent. In der WM-Qualifikation konnten die Britischen Jungferninseln bis dato noch kein einziges Spiel gewinnen, weder für den Gold Cup noch für die Karibik-Meisterschaft konnte sich die Auswahl in ihrer Geschichte qualifizieren. (ram)

Abonniere unseren Newsletter