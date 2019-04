Sport

Schaun mer mal

VAR: Video-Schiedsrichter in China misst Abseits mit Papier



bild: screenshots twitter

Von wegen kalibriert – chinesischer Video-Schiri misst Abseits mit Papier



Viele Fussball-Fans sind ja bekanntlich kein grosser Freund des VAR (Video Assistant Referee). Für die einen ist er zu instransparent, für die anderen macht er den Spielverlauf kaputt. Aber manchmal ist er auch ganz hilfreich.

Was mancherorts so hinter den Kulissen passiert, hat gerade der Video-Assistent bei einem chinesischen Zweitliga-Spiel zwischen Shanghai Shenxin und Heilongjiang Lava Spring gezeigt. Was jetzt kommt, wird vor allem Kritikern ein Schmunzeln abfordern ...



Meanwhile the VAR room is using paper lines to check offsides in the Chinese Super League 😂 pic.twitter.com/UbWAeL0NnK — M•A•J (@Ultra_Suristic) 31. März 2019

In den grössen Ligen wie beispielsweise in der Bundesliga steht den Video-Schiedsrichtern eine kalibrierte, virtuelle Abseitslinie zur Verfügung. Nicht so in China: Der Schiri löst die unklare Situation, indem er ein Blatt Papier auf den Bildschirm legt, um die Situation zu klären. Das Tor zählte anschliessend nicht und Shanghai verlor 1:2.

Die kalibrierte Abseitslinie wird es übrigens auch in der Schweiz nicht geben, wenn der Videobeweis auf die Saison 2019/20 eingeführt wird. (mbi/pre)

31 Gründe, weshalb wir den Amateurfussball so sehr lieben

Snowboarder trinken am meisten, Fussballer ziemlich wenig

Abonniere unseren Newsletter