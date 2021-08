Jedes Jahr nehmen sich in Frankreich Hunderte Landwirte das Leben – Witwe bricht Schweigen

Auf französischen Bauernhöfen ist die Selbstmordrate ungewöhnlich hoch. Eine Witwe bricht das Schweigen.

Die Windräder stehen still, nur ein paar Raben stochern in den topfebenen Äckern. Niemand da, der Auskunft geben könnte, wo Augustins Hof lag. Oder liegt, um genau zu sein: Den Hof gibt es noch, Augustin nicht mehr. Der Schweinezüchter aus der französischen Region Picardie, nördlich von Paris und unweit des Ärmelkanals, hat sich mit 31 Jahren das Leben genommen. In einer Scheune hat er sich aufgehängt, an einem Sonntagabend gegen 23 Uhr. Seiner Frau Camille sagte er, er gehe noch kurz …