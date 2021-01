Sport

Brendan Lemieux wirft sich in einem Einsatz gleich zwei Mal in den Puck



Bild: keystone

Lemieux steckt einen Schuss ein, schleppt sich übers Eis – und kassiert gleich noch einen

Wenn wieder einmal jemand über verweichlichte Profisportler schimpft, dann zeig ihm einfach dieses Video von Brendan Lemieux. Der Stürmer der New York Rangers wirft sich gegen die New Jersey Devils in einen wuchtigen Schuss. Als er merkt, dass der Moment für eine Auswechslung ungünstig ist, bleibt er auf dem Eis. Die Devils greifen weiter an – und Lemieux, Sohn des NHL-Sauriers Claude Lemieux, muss gleich noch einmal einstecken:

Trotz des generösen Einsatzes verlieren die Rangers gegen die Devils mit 3:4. New Jerseys Nummer-1-Draft Jack Hughes erzielt erstmals in der NHL zwei Tore in einer Partie, Goalie Mackenzie Blackwood ist mit 47 Paraden der zweite Matchwinner. Nico Hischier fehlte den Devils wegen seiner Fussverletzung. (ram)

