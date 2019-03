Sport

Schaun mer mal

Beknaz Almazbekov (13) von Galatasaray verschiesst Penalty absichtlich



Sei ganz ehrlich: Wärst du so sportlich wie dieser 13-jährige Galatasaray-Spieler?

Beknaz Almazbekov wird derzeit im Netz gefeiert. Der Captain der U14-Mannschaft von Galatasaray Istanbul begeistert die Fussballwelt mit einem der im Millionengeschäft selten gewordenen Akte der Sportlichkeit. Und das im Derby gegen Fenerbahce.

Der 13-jährige Stürmer fällt in der Nähe des Strafraums, stolpert dabei aber mehr über seine eigenen Füsse, als wirklich gefoult worden zu sein. Die Schiedsrichterin entscheidet dennoch auf Penalty. Amazbekov tritt gleich selbst an, im vollen Bewusstsein, dass des ein Fehlentscheid war, und verschiesst den Elfer absichtlich, weit auf der rechten Seite am Tor vorbei. Das ist Fairplay!

Er konnte sich die Geste aber auch leisten. Am Ende siegt Galatasaray souverän mit 3:0. (abu)

