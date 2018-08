Nun, da Tobias Stephan kommt, wissen wir: Lausanne wird nicht Meister

Nicht einmal Lugano hat in den 1980er-Jahren so aggressiv aufgerüstet wie Lausanne. Aber die Tessiner rüsteten mit Verstand auf und wurden so zum «Grande Lugano». Lausanne rüstet bloss mit Geld auf und wird scheitern.

Was fehlt Lausanne bisher zum stabilen Spitzenteam? Eine charismatische Nummer eins. Der grosse Franzose Cristobal Huet hat sich inzwischen in den Ruhestand verabschiedet und nächste Saison setzt Lausanne auf zwei 1B-Torhüter: auf Sandro Zurkirchen (28) und Luca Boltshauser (25).

Bei Zurkirchen hat sich letzte Saison in seinem ersten Jahr in Lausanne bereits gezeigt, dass er nicht zur Nummer eins taugt. Boltshauser ist der hochtalentierte, aber zerbrechliche und tragische Held aus dem Klotener …