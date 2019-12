Sport

Schaun mer mal

Eishockey: Die speziellen Tore von Filip Sandberg und Nils Höglander



Zwei aussergewöhnliche Hockey-Tore, zwei absolut unterschiedliche Gefühlslagen

Was wilst du zuerst lesen, die guten oder die schlechten Nachrichten?

Nun, da du uns nicht antworten kannst, starten wir hier einfach mal mit den schlechten Nachrichten. Zumindest für Filip Sandberg sind sie schlecht. Der Stürmer des schwedischen Klubs HV71 aus Jönköping hat nämlich ein «Eigentor» erzielt – und zwar aus über 50 Metern.

Bei angezeigter Strafe gegen Leksand will der 25-Jährige einen Pass an die blaue Linie spielen. Der Verteidiger kann aber die Scheibe nicht kontrollieren und so kullert sie tatsächlich übers ganze Eisfeld ins eigene Tor. Weil es im Eishockey keine Eigentore gibt, wird der Treffer Leksands Jonas Ahnelöv zugeschrieben. Immerhin: Sandberg entgeht der Schmach einer verschuldeten Niederlage. HV71 siegt am Ende nach Penaltyschiessen. Etwas peinlich ist es natürlich trotzdem.

Auf der anderen Seite des Gefühlsspektrums befindet sich ein anderer Schwede: Nils Höglander. Der 19-jährige Flügelstürmer vertritt sein Land zum zweiten Mal an einer U20-WM. Und er erzielt dort ein Tor, das herrlicher kaum sein könnte.

Beim gestrigen 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Finnland markiert er den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich per Airhook-Tor oder «Lacrosse-Move» oder «Zorro» – wie man es auch immer nennen will. Es ist nicht das erste Mal, dass Höglander auf derart spektakuläre Art und Weise trifft. Ende Oktober verblüffte er die Zuschauer in der schwedischen Liga mit dem gleichen Trick.

