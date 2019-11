Sport

Schaun mer mal

Goalie stoppt Ball von falscher Seite des Netzes – und kommt damit durch



Goalie stoppt Ball von der falschen Seite des Netzes – und kommt damit durch

Wie gut für Pegorari, den Goalie von Figueirense, dass es in Brasiliens zweiter Liga keinen VAR gibt. Denn der hätte gesehen, dass der Ball bei seiner Rettungsaktion von neben dem Tor hinter der Linie war. So hatte Pegorari Glück, dass der Schiedsrichter die Aktion falsch einschätzte. Figueirense gewann bei Ponte Preta 3:1 und weil sich die Szene unmittelbar vor dem Schlusspfiff ereignete, hätte der korrekte Entscheid wohl auch nichts mehr am Ausgang der Partie geändert. (ram)

Abonniere unseren Newsletter