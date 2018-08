Sport

Schaun mer mal

Die Story hinter dem lustigen Torjubel von Marseille



Die herzzerreissende Geschichte hinter dem lustigen Marseille-Torjubel

Der kleine Yassin hat am Sonntag 60'000 Zuschauer im Stade de Vélodrome von Marseille verzückt. Der Dreikäsehoch darf vor der Ligue-1-Spiel von Olympique gegen Stade Rennes den Anstoss ausführen. Doch das ist ihm nicht genug: Der Knirps mit der Nummer 13 auf dem Trikot rennt los, versenkt den Ball im Tor und jubelt anschliessend ohne T-Shirt wie ein Profi. Ein Moment, den er wohl nie vergessen wird.

So lustig wie Yassins Jubel ist seine Geschichte aber nicht. Im Gegenteil: In Marseille erinnerte man sich am Sonntag an ein Busunglück vom 23. August 2008. Vor zehn Jahren kamen Yassins Vater Lahcen und ein weiterer Mann ums Leben, als ein Fan-Car auf dem Weg nach Le Havre in eine Säule krachte.

In Gedenken an die beiden Verstorbenen wurde Yassin von «OM» eingeladen, den Anstoss auszuführen. «Es war eine Überraschung und ich habe mir einen Traum erfüllt. Auf diesem Rasen in einem brennenden Stadion ein Tor zu erzielen, das war magisch», kommentierte Yassin seinen grossen Moment beim klubeigenen TV-Sender. (pre)

Die jährlich höchsten Transfersummen im Fussball seit 1980

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare