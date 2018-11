Sport

Rekord: Das sind die zwei schnellsten Tore der NHL-Geschichte



Diese zwei Tore der Montreal Canadiens sind neuer NHL-Rekord

Der amtierende Stanley-Cup-Champion Washington taucht auswärts bei den Montreal Canadiens mit 4:6. Nach dem Spiel spricht alles über den Siegtreffer zum 4:5 und was unmittelbar danach folgte.

Zuerst erwischte Max Domi den nicht gut aussehenden Washington-Keeper Braden Holtby auf der Fanghandseite. Und nur zwei (!) Sekunden später traf Joel Armia vom Bullykreis in der Mitte ins leere Tor der Capitals. Damit sind die beiden Treffer die schnellsten aufeinanderfolgenden Tore, die je in der NHL erzielt wurden.

Der bisherige Rekord lag bei drei Sekunden und wurde bereits drei Mal erreicht: Die New York Islanders schafften das am 30. November 2016 gegen die Pittsburgh Penguins, die Minnesota Wild am 21. Januar 2014 gegen die Chicago Blackhawks und die St.Louis Eagles am 12. März 1935 gegen die Detroit Red Wings. (abu)

