Schaun mer mal

Sneaker, Fischerrute, Micky-Maus-Filter – die Stars in der NBA-Bubble

In zwei Wochen nimmt die NBA nach einer Corona-Zwangspause ihren Spielbetrieb wieder auf. 22 Teams sind noch dabei und allesamt wurden sie in den letzten Tagen in Orlando einquartiert. Dort, im Disney-World-Resort, werden zunächst noch einige Partien der Regular Season ausgetragen, bevor die Playoffs beginnen. Leben und spielen nach strengen Regeln, 24 Stunden lang in einer NBA-Bubble.

Nonstop zu trainieren ist keine Option. Und so bleibt den jungen Sportlern jede Menge Zeit, die sie totschlagen müssen. Was sie ganz unterschiedlich machen, wie sie den Fans ausserhalb der Disneyland-Blase auf ihren Instagram-Accounts zeigen.

Montrezl Harrell bringt Patrick Beverley das Fischen bei. Lektion 2: Was ist Wasser? Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von NBA Bubble Updates (@nbabubbleupdates) am Jul 14, 2020 um 4:17 PDT

Man munkelt, dass die Resultate am Pingpong-Tisch noch wichtiger sind als jene auf dem Basketball-Court Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von NBA Bubble Updates (@nbabubbleupdates) am Jul 13, 2020 um 7:25 PDT

Auch der andere kleine, weisse Ball ist hoch im Kurs bei den Basketballern Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von NBA Bubble Updates (@nbabubbleupdates) am Jul 13, 2020 um 6:24 PDT

Nach Kritik zu Beginn ist Jordan Clarkson nun happy mit dem Essen Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von NBA Bubble Updates (@nbabubbleupdates) am Jul 14, 2020 um 8:00 PDT

Enes Kanter zeigt die Snacks, die die Spieler offenbar von der Liga erhalten haben Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von NBA Bubble Updates (@nbabubbleupdates) am Jul 10, 2020 um 11:13 PDT

(ram)

