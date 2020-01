Sport

Schaun mer mal

Handball-Goliath: Der Lette Dainis Kristopans ist 2,15 m gross



Bild: EPA

Dieses Bild von David und dem Handball-Goliath geht gerade um die Welt

Wenn ein Grossanlass, so wie jetzt gerade eine EM, stattfindet, dann rückt der Randsport Handball in den Mainstream. Was auch dazu führt, dass seine Protagonisten einem breiteren Publikum bekannt werden. Etwa Dainis Kristopans. Das Bild des lettischen Hünen, wie er den 1,73 m kleinen Holländer Luc Steins umklammert, macht gerade die Runde:

😅 Dainis Kristopans vs Luc Steins, le remake de David vs Goliath !



📸 @THEOPHILE_lt #ehfeuro2020 pic.twitter.com/VtoraPcDEX — HandNews (@HandNewsfr) January 11, 2020

42 Zentimeter grösser als Steins ist Kristopans – und rund 60 Kilogramm schwerer als sein Gegenspieler. Der Lette ragt aber nicht nur wegen seiner Postur heraus, der deutsche Nationaltorhüter Andreas Wolff zählt ihn auf seiner Position im rechten Rückraum zu den besten Handballern der Welt. Wolff bekommt es heute Abend (18.15 Uhr) mit ihm und seinen Teamkollegen zu tun, wenn Deutschland zum Abschluss der Vorrunde auf Lettland trifft.

In den ersten beiden Spielen gegen Spanien und Holland erzielte Kristopans bei den klaren Niederlagen jeweils sieben Tore. Im Sommer wechselt der Linkshänder vom Champions-League-Sieger Vardar Skopje zum französischen Topklub Paris Saint-Germain. (ram)