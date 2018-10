Sport

Diese Hockeyspieler prügeln wie damals, als der Puck noch aus Holz war

112 Strafminuten – da war ganz schön was los in Texas! In der ECHL empfingen die Allen Americans die Wichita Thunder und ab Spielmitte ging's richtig rund. Nicht weniger als fünf Faustkämpfe lieferten sich die Spieler bei Wichitas 4:1-Sieg. Gut zu wissen: Das Eis war nicht wegen viel Blut so rot. Es wurde eingefärbt, weil Allen, das auch in pinken Trikots spielte, so auf die Brustkrebs-Prävention aufmerksam machte. «Der Zoff zwischen den beiden Teams wird weitergehen, sie spielen in der Regular Season noch elf Mal gegeneinander», prophezeien die Americans auf ihrer Website. Nach dieser Vorgeschichte wird niemand überrascht sein, wenn dann erneut die Handschuhe fallen. (ram)

