«Shaq des Handballs» – Kongos Mvumbi ist schon jetzt der MVP der WM

An der Handball-WM in Ägypten hat die Demokratische Republik Kongo ihr allererstes Spiel an einer Weltmeisterschaft zwar verloren. Argentinien war beim 22:28 zu stark. Den Star der Partie stellten die Afrikaner: Gauthier Mvumbi Thierry.

Es waren nicht seine vier Tore, die den Kreisläufer in den Fokus rücken liessen. Es war vielmehr Mvumbis eindrücklicher Körper. 110 Kilogramm wiegt er nach offiziellen Angaben – vielleicht ist es auch noch das eine oder andere Pfund mehr. Es ist nicht unüblich, dass Kreisläufer kräftig gebaut sind.

So gross ist der plötzliche Ruhm des Handballers, dass selbst Shaquille O'Neal auf ihn aufmerksam geworden ist. Der frühere NBA-Superstar, selber von kolossaler Gestalt, schickte seinem Sportlerkollegen einen Gruss:

Schon am Sonntag gibt es den nächsten Auftritt des «Kreisläufers der Herzen», der in der vierten französischen Liga bei Dreux spielt. Dann trifft DR Kongo auf Dänemark. (ram)

