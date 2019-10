Sport

Diese 4 Glanzparaden von Dänen-Goalie Schmeichel brachten die Nati zur Verzweiflung

Die Schweizer Nati kassiert in der EM-Qualifikation gegen Dänemark eine extrem bittere Pleite. Im ausverkuaften Telia Parken von Kopenhagen sind die Jungs von Vladimir Petkovic fast eine Stunde lang die bessere Mannschaft. Gleich mehrere gute Chancen spielen sich Gäste heraus. Doch gleich viermal verhindert Dänemarks Goalie Kaspar Schmeichel den Rückstand seiner Mannschaft mit Glanzparaden.

14. Minute

Granit Xhaka zieht aus gut 22 Metern ab. Den Gewaltsschuss des Schweizer Captains lenkt Schmeichel mit den Fingerspitzen gerade noch an die Latte.

34. Minute

Einen langen Ball in den dänischen Strafraum von Nico Elvedi nimmt Admir Mehmedi mit vollem Risiko direkt aus der Luft. Wieder ist Schmeichel aber auf seinem Posten und fischt den Ball gerade noch raus.

51. Minute

Haris Seferovic schirmt den Ball an der Strafraumgrenze sehr gut ab und sieht den mitgelaufenen Ricardo Rodriguez. Der linke Aussenverteidiger wagt mit seinem linken Schlappen einen Direktschuss, sieht seinen Meister aber in Peter Schmeichel, der den Ball mit den Fingerspitzen an die Latte lenkt.

95. Minute

Es läuft bereits die Nachspielzeit, die Schweiz erhält einen letzten Freistoss zugesprochen. Granit Xhaka bringt den Ball in den Strafraum, wo ihn ein dänischer Verteidiger per Kopf aufs eigene Tor köpft. Doch Schmeichel taucht ab und kratzt den Ball aus der Ecke.

