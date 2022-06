bild: screenshot

Viking-Keeper schiebt Torpfosten zusammen – und redet sich danach um Kopf und Kragen

Der isländische Torhüter Patrik Gunnarsson zieht vor jedem Heimspiel von Viking Stavanger an den beiden Pfosten und macht so das Tor um 15 bis 20 Zentimeter kleiner. Ein harmloses Ritual oder mutwilliger Betrug? Darüber wird in Norwegen gerade hitzig diskutiert.

Patrik Gunnarsson ist zwar erst 21-jährig, aber offenbar schon mit allen Wassern gewaschen. Die norwegische Tageszeitung «Aftenposten» hat diese Wochen nämlich aufgedeckt, dass der isländische Keeper von Viking Stavanger sein Tor bei Heimspielen vor dem Anpfiff und nach der Pause wohl absichtlich verkleinert.

Der Trick des Torhüters ist simpel: Nachdem der Linienrichter sein Gehäuse kontrolliert hat, rückt Gunnarsson die Torpfosten, die in Norwegen nicht in allen Stadien im Boden versenkt sind, etwas gegen innen. So verringert der isländische U21-Nationaltorhüter die vorgesehene Torbreite von 7,32 Meter um 15 bis 20 Zentimeter, wie die «Aftenposten» vorrechnet. Ihre Anschuldigungen belegt die Zeitung mit eindeutigen Foto- und Videoaufnahmen.

Der fiese Trick von Torhüter Gunnarsson. Video: Vimeo/George Rainshower

Gunnarsson versuchte die Vorwürfe zu entschärfen und verteidigte sich: «Es ist nur ein Ritual, das ich vor den Spielen habe. Womit ich mich wohlfühle. Mehr ist es nicht. Ich trete nur ein wenig gegen die Pfosten», erklärte der Viking-Goalie. «Das Tor ist, wo es sein soll.»

Mit diesen Aussagen redete sich Gunnarsson allerdings um Kopf und Kragen. Auf den Videos ist das von ihm angesprochene rituelle Treten nicht erkennbar und noch etwas scheint den Keeper zu entlarven: Zum Ende der Halbzeit schiebt er die Pfosten jeweils wieder weiter nach aussen, damit den eigenen Stürmern im zweiten Durchgang nicht derselbe Nachteil blüht wie dem Gegner. Nach der Pause macht er dafür das eigene Tor wieder kleiner.

Gunnarsson gilt als Islands grösstes Torhütertalent, 2021 wechselte er von Brentford nach Stavanger. bild: imago-images.de

Viking-Sportdirektor Erik Nevland zeigte sich wenig begeistert, als er mit den Video-Aufnahmen konfrontiert wurde. «Es fällt mir schwer, allzu viel dazu sagen. Das ist nicht gut», sagte der frühere norwegische Nationalspieler verstimmt und beteuerte, bislang nichts vom Vorgehen seines Keepers mitbekommen zu haben.

Bald wird Gunnarssons Trick ohnehin nicht mehr funktionieren. Weil sich Viking Stavanger für die Conference League qualifiziert hat, müssen gemäss UEFA-Regularien versenkbare Tore installiert werden. «Diese sind bereits bestellt», erklärte Sportdirektor Nevland.