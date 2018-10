Sport

Schaun mer mal

Eishockey-Spieler Teemu Hartikainen erzielt das Siegtor mit dem Kopf



Gring ache u treffe – Teemu Hartikainen macht das Siegtor mit dem Kopf

Diesen Treffer wird Teemu Hartikainen wohl nicht so schnell vergessen. 19 Sekunden vor dem Ende erzielt er in einem KHL-Spitzenspiel das 2:1-Siegtor für Salawat Julajew gegen SKA St.Petersburg – mit dem Kopf! Der Finne hat sich im Powerplay vor dem Tor für einen Abpraller postiert und der kommt auch. Der Goalie lenkt einen Schuss ab und via Hartikainens Helmvisier landet der Puck im Netz. Hartikainen trägt zwar keinen Topskorerhelm, aber dafür ist er der Helmtopskorer. (ram)

34 überraschend lustige und nützliche Karten, die du in der Schule nie gelernt hast

Ja eh: für die «Wissenschaft» Video: srf

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Daily Newsletter