Das «Phantom-Foul» von Paris – Müller versteht die Welt nicht mehr

Traum-Assist, Hammer-Tor und drei Skorerpunkte – Josi führt Nashville zum Kantersieg

Roman Josi, 1 Tor, 2 Assists, 3 Schüsse, 21:07 TOI

Was für eine Show von Roman Josi beim 7:2-Kantersieg der Nashville Predators gegen die Tampa Bay Lightning! Der Schweizer Verteidiger zeigte sich von Beginn an in bester Spiellaune und holte sich schon beim frühen 1:0 durch Colton Sissons einen Assist. Wenig später traf er selbst – und zwar haargenau in den Winkel.

Eine weitere Kostprobe seiner Qualitäten gab Josi dann im letzten Drittel, als er mit einem Pass von der eigenen Torlinie Viktor …