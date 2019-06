Sport

Schaun mer mal

ATP in Stuttgart: Daniil Medwedew serviert vier Asse in 29 Sekunden



Gone in 29 Seconds! Medwedew macht den Federer und serviert vier Asse in Serie

Nach dem French Open ist vor Wimbledon und die Umstellung von Sandplatz- auf Rasentennis könnte für die Spieler nicht grösser sein. Aus epischen Games mit langen Grundlinienduellen werden plötzlich Aufschlag-Shows, die nach wenigen Sekunden beendet sein können.

Wie ein perfektes Game auf Rasen aussieht, zeigte gestern Daniil Medwedew bei seiner 6:7, 6:4, 2:6-Niederlage gegen Lucas Pouille. Der Russe verkürzte in seinem letzten Aufschlagspiel mit vier Assen in nur 29 Sekunden (!) auf 2:5. So lange brauchte Rafael Nadal vor der Einführung der Shotclock zwischen zwei Ballwechseln beinahe, um all seine Zupf-Rituale durchzuführen oder Novak Djokovic vor wichtigen Punkten, um den Ball zu prellen.

Vier Asse in einem Aufschlagspiel sind allerdings keine Seltenheit. Ein Meister in dieser Disziplin ist Roger Federer: Der «Maestro» hat das Kunststück in seiner langen Karriere schon über zehn Mal geschafft – unter anderem auch gegen Nadal (zwei Mal) und Djokovic (drei Mal). Gegen James Duckworth servierte Federer 2015 in Brisbane einst gleich sieben Asse in Serie. Rekordhalter ist wohl Sam Querrey, der 2007 gegen James Blake sogar zehn Asse in Serie schlug. (pre)

