Was für eine Parade! Walisischer U8-Torhüter hechtet (mit etwas Hilfe) zum Big Save

Schaun mer mal

Walisischer U8-Torhüter hechtet (mit etwas Hilfe) zum Big Save



Man kennt sie, die Väter, die ihre Kinder auf dem Fussballplatz mit dem letzten Einsatz unterstützen. Das ist auch in Wales so. Dort steht bei einem U8-Spiel der Torhüter bei einem Schuss etwas suboptimal neben dem Tor. Während der Ball in Richtung offenes Tor kullert, ist das Kind noch immer mit den Gedanken abseits des Feldes – doch plötzlich packt der Junge eine Glanzparade aus. Mit kleiner Mithilfe des Vaters, der einfach mal improvisiert.

Ein Happy-End hat die Szene leider nicht. Dafür ist die Abwehr viel zu schläfrig. Würden auch die Eltern der Verteidiger solchen Einsatz zeigen und ihre Kids für den Nachschuss vor den Ball schubsen, hätte dieses Gegentor definitiv verhindert werden können. (zap)

Es braucht nicht unbedingt den Vater, ein Koulibaly reicht ebenfalls: Video: streamable

