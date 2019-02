Sport

Schaun mer mal

KHL: José Mourinho stürzt nach dem Puck-Einwurf aufs Eis



Bild: AP

Gib's zu! Du willst sehen, wie es Mourinho auf den Latz haut

Eines wissen wir mit Bestimmtheit: José Mourinho liest den watson-Eismeister nicht. Denn sonst wüsste der hochdekorierte und momentan arbeitslose Fussballtrainer, dass Eishockey ein unberechenbares Spiel ist, das erst noch auf einer rutschigen Unterlage ausgetragen wird. Mourinho ist in der Balaschicha-Arena im Grossraum Moskau, um den symbolischen Puckeinwurf der KHL-Partie Avangard Omsk – SKA St.Petersburg zu machen. Als er nach getaner Arbeit das Eisfeld verlassen will, gerät der Teppich ins Rutschen und Mourinho mit ihm. Der Sturz in aller Öffentlichkeit tut nicht nur dem Körper weh, er schmerzt bestimmt auch der Seele des «Special One». (ram)

