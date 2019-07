Sport

Schaun mer mal

Juventus Turin: So singen Matthijs de Ligt, Gianluigi Buffon und Co.



Du willst Juve-Stars wie de Ligt und Buffon ein Ständchen singen hören? Bitteschön!

In den letzten Jahren hat bei vielen Fussballklubs die Tradition Einzug gehalten, dass Neuzugänge vor versammelter Mannschaft ein Liedchen zum besten geben müssen. Das ist auch bei Juventus Turin nicht anders. Leonardo Bonucci hat nun auf Instagram veröffentlicht, wie Matthijs de Ligt, Gigi Buffon und Co. in einen Salzstreuer plärren.

Während de Ligt mit Bob Marleys «Everything's Gonna Ge Alright» gute Stimmung verbreitet und Buffon mit Domenico Modugnos «Nel Blu, Dipinto Di Blu» wie ein italienischer Bademeister wirkt, sieht Adrien Rabiot bei Joe Dassins «Champs Elysées» etwas verkrampft aus. (abu)

Noch ein Fussballer der singt: Video: srf

