Cesc Fabregas verschiebt den Freistoss-Spray nach vorne



Hier verschiebt Cesc Fabregas einfach mal den Freistoss-Spray nach vorne

Fabregas nicking a foot!! pic.twitter.com/eLSVrDvQgc — nick baker (@Nickxb100) 11. November 2018

Man kann's ja mal versuchen … Chelsea-Star Cesc Fabregas tritt gegen Everton einen Freistoss. Aber vorher legt sich der Spanier den Ball noch etwas weiter nach vorne. Auch in Zeiten des Freistosssprays kein Problem: Einfach den Schaum anheben und ihn an einem anderen Ort wieder auf dem Rasen platzieren. Der Betrug bringt am Ende nichts: Chelsea muss sich mit einem 0:0 begnügen, womit der Rückstand auf Leader Manchester City neu vier Punkte beträgt. (ram)

