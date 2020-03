Sport

Schaun mer mal

Lias Andersson knackt Weltrekord – Eishockeyprofi zieht 38 Trikots an



bild: sportbladet

Wie viele Hockey-Trikots kann ein Mensch tragen? Schwede knackt Weltrekord

Die Saison ist für Lias Andersson nicht nach Wunsch verlaufen. Der 21-jährige Schwede wurde von den New York Rangers nach 17 NHL-Spielen ins Farmteam abgeschoben und im Januar zurück in die Heimat, an HV71, ausgeliehen. Dort brillierte der Weltmeister von 2018 nun neben dem Eis. Andersson versuchte sich mit Erfolg am Guinness-Rekord der meisten Eishockey-Trikots, die ein Mensch tragen kann. 38 waren es am Ende – ein Trikot mehr, als der Kanadier Derek Mackay im vergangenen Dezember anziehen konnte. (ram)

