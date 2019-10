Sport

Golfer für 3 Jahre gesperrt, weil er Zuschauern den Mittelfinger zeigte



In Korea wird hart durchgegriffen – nicht nur von Diktator Kim Jong-un im Norden, sondern auch in Südkorea. Dessen Namensvetter Kim Bio-o ist wegen Zuschauerbeleidigung für drei Jahre von der koreanischen Profigolftour ausgeschlossen worden. Er habe durch seinen Verstoss gegen die Etikette die Würde des Golfsports beschädigt, liess die Tour ausrichten.

Der Golfer lag beim Turnier in Gumi am 16. Loch in Führung, als er beim Abschlug von einem Handygeräusch gestört wurde. Kim war sauer, streckte den Fans den Mittelfinger aus und schlug seinen Schläger wütend ins Gras. Das Turnier gewann er zwar trotz des verpatzten Schlags noch, aber es wird für lange Zeit sein letzter Erfolg in der Heimat gewesen sein. International hat Kim Bi-o bislang keine grossen Stricke zerrissen, der 29-Jährige ist die Nummer 302 der Welt. (ram)

