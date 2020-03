Sport

Bäääm! Diese Japanerin schiesst im Fallen gleich ein Wundertor

In den Vereinigten Staaten findet derzeit das Frauenfussballturnier «SheBelieves Cup» statt. Die Japanerin Mana Iwabuchi nimmt sich den Turniernamen zu Herzen – und glaubt fest an sich. Gegen Spanien wirft sie sich an der Strafraumgrenze in eine Flanke, um den Ball doch noch aufs Tor zu bringen. Das gelingt ihr fantastisch. Am Ende nützt Japan der Wundertreffer zum 1:1 aber nichts, Spanien gewinnt zum Auftakt mit 3:1. Die weiteren Teilnehmer des Vierländerturniers sind Gastgeber USA und England. (ram)

