Sport

Schaun mer mal

Eckball-Variante: Tschechisches Team trifft nach cleverem Trick



Dieses Tschechen-Karussell ist der Eckball-Hit der Stunde

Das Spiel ist bereits gelaufen, als Slavia Karlovy Vary nach der Pause im Cup-Achtelfinal gegen das übermächtige Slavia Prag einen Corner treten kann. Der Drittligist hat im Training eine nicht alltägliche Variante einstudiert: Fünf Spieler bilden einen Kreis und tanzen Ringelreihe, bis der Ball in den Strafraum geschlagen wird. So ist es schwierig für die Verteidiger, einen Gegner zu decken. Prompt geht der Trick auf: Ludvik Tuma verkürzt auf 2:7. Am Ende verlieren die Aussenseiter mit 3:10, der tschechische Nationalspieler Stanislav Tecl glänzt als vierfacher Torschütze. (ram)

