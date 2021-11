Synchronboxen – Hockeyspieler hauen sich mit dem ersten Schlag gegenseitig um

Im KHL-Spiel zwischen Bars Kasan und Dinamo Riga kommen sich Nikita Dynyak und Karlis Cukste in die Quere. Die beiden belauern sich, warten auf einen günstigen Moment und schlagen dann zu.

Beide treffen im gleichen Augenblick und mit der gleichen Wirkung. Der synchrone Niederschlag beendet die Schlägerei, die damit sehr kurz ausfällt:

Bars Kasan gewinnt die Partie in der lettischen Hauptstadt mit 3:1. Es liegt in der Ost-Gruppe der KHL auf Rang 4, während man Dinamo Riga in der West-Gruppe erst auf Rang 10 von 12 Teams findet. (ram)