Eigentlich verwunderlich, dass die Troyes-Fans die Gelegenheit ausliessen, den Rennes-Spieler beim Eckball nass zu spritzen … bild: screenshot foot direct

Whirlpool ✅ Fussball ✅ Bier ✅ – so schön kann das Fan-Leben sein

Du suchst eine bildliche Umsetzung der Redewendung vom «Leben wie Gott in Frankreich»? Dann hätten wir einen Vorschlag.

In Troyes konnten Fussballfans die Partie gegen Stade Rennes am Sonntag (1:1) aus einem Whirlpool und in nächster Nähe zu den Akteuren mitverfolgen:

Jubel über den Führungstreffer des Heimteams. bild: screenshot foot direct

Weltexklusiv hat der Fussballklub aus dem Département Aube die Idee mit dem Pool im Stadion nicht.

Berühmt ist etwa jener im Football-Stadion der Jacksonville Jaguars in Florida:

Bild: www.imago-images.de

Auch in der Schweiz gab es den Pool am Spielfeldrand schon. Die GC-Fans Bruno und Dominic durften im März 2013 ein Spiel im Letzigrund im warmen Blubberbad verfolgen:

Bild: imago/geisser

Und dieses Bild stammt von einem Ort, wo ein Hot Tub besonders gut benötigt werden kann:

In der schottischen Stadt Falkirk beträgt die Jahresdurchschnittstemperatur frische 9,2 Grad. (ram)