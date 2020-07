Sport

Schaun mer mal

Ethan Bear (Edmonton Oilers) trägt Trikot mit Name in Cree-Schrift



Bild: keystone

Kein Geheimcode – was hinter diesem speziellen NHL-Trikot steckt

Unter Dächlikappe und hinter Gesichtsmaske steckt Ethan Bear. Der 23-jährige Verteidiger der Edmonton Oilers hält sein Trikot in die Kamera – und das ist eine Besonderheit:

Bild: NHL

Bear trug im Testspiel der Oilers gegen die Calgary Flames (4:1 für Edmonton) ein Trikot, auf dem sein Name in Cree gedruckt war. Das ist die Silbenschrift der kanadischen Ureinwohner. Bear ist ein Ochapowace aus dem südlichen Saskatchewan und stolz auf seine Wurzeln. «Es ist eine Ehre, dieses Trikot zu tragen», betonte der Verteidiger auf der NHL-Website. «Ich trage es auch zu Ehren aller indigenen Spieler vor mir und für alle indigenen Kinder, die davon träumen, eines Tages in der NHL zu spielen.»

Der Run auf das spezielle Trikot war gross. Die Oilers, die für ihre Fans eine beschränkte Anzahl herstellen liessen, meldeten schon nach kurzer Zeit: ausverkauft. (ram)

