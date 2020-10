Sport

Schaun mer mal

Eishockey: Zamboni fährt brennend durch Eishalle in Brighton, New York



Video: watson

Ja, hier fährt ein lichterloh brennender Zamboni durch eine Eishalle

Im Bill Gray's Regional Iceplex in Brighton, New York fing eine Eisreinigungsmaschine (Zamboni) Feuer, weil sich ein Schlauch löste und Flüssigkeit in den Motor tropfte.

Der Fahrer fuhr die schnell stark brennende Maschine aus der menschenbesetzten Eishalle, wo der Brand gelöscht werden konnte. Die Fehlfunktion hätte tragisch enden können, denn Zambonis werden oft mit Flüssiggas betrieben. Auch die in Brand stehende Maschine hatte zwei Tanks am hinteren Ende montiert, die nicht weit von den Flammen entfernt waren.

Bild: screenshot: 13wham.com

Medienberichten zufolge wurde niemand verletzt. (abu/lha)

